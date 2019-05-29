الاحصاء: البرتقال الاكثر انتاجاً بين الحمضيات للعام الحالي

2019/05/29 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاربعاء، أن البرتقال الاكثر انتاجا من بين الحمضيات لعام 2019 في البلاد، مشيرا الى ان الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان.

وقالت مديرية الاحصاء الزراعي التابع للجهاز، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى خلال عام 2019 حيث قدر انتاج البرتقال بـ 133500 طن للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة بارتفاع قدرت نسبته 80.5 % عن الموسم الماضي"، مبينا ان " النارنج جاء بالمرتبة الثانية بانتاج بلغ 21498 طن بارتفاع قدرت نسبته 13%".

واضافت المديرية ان "الليمون حامض جاء بالمرتبة الثالثة حيث قدر الانتاج بـ 5170 طن بزيادة قدرت 3.1% عن الموسم الماضي"، مشيرا الى ان "انتاج محصول اللالنكي قدر 4167 طن بارتفاع قدر نسبته 2.5% عن الموسم الماضي".واشارت الى ان انتاج الليمون الحلو لعام 2019 بلغ 1436 طن للمحافظات المشمولة بارتفاع قدرت نسبته 0.9% عن الموسم الماضي"،لافتة الى ان "الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان".يذكر ان الاوضاع الامنية غير المستقرة وقلة الدعم الحكومية ادى الى اهمال الفلاحين لبساتينهم وهجرة البعض منهم مما انعكس ذلك سلبا على انتاج الفواكه في العراق.

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