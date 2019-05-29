تأسيس شركة في وزارة الصناعة بقيمة 4،078 مليار دينار

2019/05/29 | 10:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة تتعلق بتأسيس شركة تابعة لوزارة الصناعة المعادن إستناداً لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.





وتحمل الشركة أسم "الشركة العامة للحديد والصلب" برأسمال يبلغ 4،078 مليار دينار.





وتشير الوثيقة الى أن مقر الشركة الرئيس سيكون في "محافظة البصرة ولها ان تفتح فروع اخرى داخل العراق وخارجه".

وتهدف الشركة الى "المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الصناعي في مجال انتاج الحديد من خاماته وتصنيعه بالاشكال والقياسات المختلفة".

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