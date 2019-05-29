2019/05/29 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة صدى الاعلام تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية 2018-2019 .حمل النتائج من هنا ….

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