2019/05/29 | 11:02

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حماس تستنفر جميع دوائرها ولجانها والعاملين فيها إستعداداً ليوم القدس

قررت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استنفار جميع دوائرها ولجانها

والعاملين فيها إستعداداً لإحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف بعد

غدٍ الجمعة.

مسؤولون في الحركة أوضحوا لمراسل آفاق في فلسطين المحتلة أن

التحضيرات تجري تحت إشراف قائد الحركة ومسؤولها في غزة يحيى السنوار

ضمن فعاليات تشترك فيها قوى المقاومة الإسلامية بالمنطقة والدول

الراعية لها، في رسالة وحدة، طبقاً لما أكدته الحركة ضمن

فعالياتها.

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