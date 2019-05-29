2019/05/29 | 11:02

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الدفاع النيابية تحذر من توسع القواعد الأميركية تمهيداً لإستهداف إيران

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من التوسع الأخير الذي شهدته

القواعد الأميركية في البلاد سيما قاعدة عين الأسد ، واصفة إياه

بالأمر الخطر ويجب الوقوف عنده .

عضو اللجنة كريم المحمداوي أوضح أن واشنطن تخطط لإستهداف الجمهورية

الإسلامية الإيرانية من الأراضي العراقية ، وأضاف أن الحكومة

الاتحادية ملزمة بردع التوسع الأميركي ولعب دور الوسيط بين طهران

وواشنطن لتخفيف حدة التوتر كون الحرب ستضر العراق قبل الجميع،

مبيناً أن توسع القواعد الأميركية تمثل تهديداً صريحاً لإيران،

فضلاً عن خرق الدستور العراقي الذي ينص على عدم استخدام أراضي

البلاد لإستهداف دول الجوار.

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