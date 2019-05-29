2019/05/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الهجرة و المهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الاربعاء، مركز عمليات العودة في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد لتسهيل العودة الطوعية للأسر النازحة إلى مناطق سكناهم الأصلية.وقال موسى خلال الافتتاح , إن “من مهام مركز عمليات العودة متابعة احتياجات العائدين من المساعدات وفق جداول ترفع شهريا”.واشار الى “متابعة المركز ملف قطع الأراضي للعائدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الهجرة و المهجرين يفتتح مركز عمليات العودة في الوزارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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