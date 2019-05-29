2019/05/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ، اليوم الاربعاء، أقوال متهم ضبطت بحوزته 4 قطع أثرية.وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الرصافة وبناء على معلومات استخباراتية اشرف على استدراج متهم من محافظة ذي قار والقبض عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم يحوز قطعا أثرية بعد استدراجه من ذي قار وكالة خطوة برس.

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