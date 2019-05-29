الأمانة ترفع الكتل الكونكريتية من محيط مفوضية حقوق الإنسان

2019/05/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط المفوضية العليا لحقوق الانسان شرق العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة نه، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط المفوضية العليا لحقوق

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