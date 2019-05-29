علاوي: “ذهابي إلى اربيل والتحدث مع بارزاني كان بطلب من عبد المهدي”

2019/05/29 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم الثلاثاء، عن ذهابه الى اربيل ولقائه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أكد انه لو كان الامر بيده لاعاد النظر بطريقة محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين.وقال علاوي خلال حديث متلفز بث على فضائية محلية: “ذهبت الى اربيل […]

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