بالوثيقة.. أهم مطالب أهالي كربلاء لرئيس الوزراء

2019/05/29 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه أهالي محافظة كربلاء، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تتضمن مطلبين:أولهما "إلزام" وزير النفط بأن تكون التعيينان في مصفى كربلاء لأبناء المحافظة لحل مشكلة البطالة".

كما طالب الأهالي عبد المهدي بـ"إلزام" وزير الداخلية بسد "النقص الكبير" في عدد منتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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