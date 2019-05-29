عادل عبد المهدي:مجلس الوزراء سيناقش طلبات مهمة لكربلاء

2019/05/29 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بمناقشة طلبات مهمة لمحافظة كربلاء في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.وذكر لمكتب النائب عن كربلاء حسين اليساري ان اليساري ألتقى بحضور وفد رسمي يمثل العتبة الحسينية المقدسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وخلال اللقاء بحث النائب اليساري عدة نقاط تخص الواقع الخدمي لمحافظة كربلاء المقدسة وماهي سبل النهوض

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