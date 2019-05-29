2019/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، الأربعاء، عن اتلافها لشحنة أدوية بشرية ضبطت في صالة المسافرين بدون موافقات أستيرادية .وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تتلف شحنة أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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