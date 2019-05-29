متنبئ جوي يحذر من موجة حر عميقة وهذه ايام بدايتها

2019/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي، في بيان تضمن نشرة جوية خص بها موقع "الغدير"، ان" درجات الحرارة سوف تلامس 50 مئويآ في بعض مناطق جنوب البلاد خلال الاسبوع المقبل وتصل نهاية الاربعينات (49-48) في وسط البلاد ونهاية الثلاثينيات وبداية الاربعينات شمال البلاد ايضا الاسبوع القادم".واضاف انه" سوف تكون الاجواء حارة جدا ومرهقة خاصة الاقسام الجنوبية من البلاد ويعود سبب هذا الارتفاع كما وضحنا يوم أمس بسبب تأثرنا بكتلة هوائية مدارية حارة من افريقيا واضافة الى تأثير متذبذب للمنخفض الحراري الموسمي".اليكم بعض النصائح لتفادي موجة الحر...- يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال أوقات الذروة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الرابعة عصرا -يمكن ارتداء الملابس الخفيفة داخل المنزل، ويفضل الألوان الفاتحة منها وخاصة الأبيض الذي يعكس الضور والحرارة ولا يسمح لها بالنفاذ إلى الجسم، كما أن نوعية القماش تساعد على التخفيف من الحر وينصح باختيار ملابس النوم القطنية وتجنب الحاوية منها على النايلون.- يمكن تركيب مظلات في الأماكن المعرضة للشمس في المنزل، وكذلك الحال بالنسبة للنوافذ التي يجب أن تحجب عن أشعة الشمس بواسطة ستائر مناسبة تستطيع أن تعكس الحرارة وتمنع امتصاصها.- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربة الشمس.- يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.- الأخذ ببعض الإجراءات الأخرى مثل: شرب الماء بكثرة بعد الإفطار، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.انتهى..م.ر

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