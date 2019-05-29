وزارة العدل تمنح موظفي التسجيل العقاري مخصصات خطورة 30%

2019/05/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العدل ،الاربعاء، عن استحصال موافقة بمنح موظفي مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات مخصصات خطورة مهنية بنسبة 30% من الراتب الاسمي.وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري فضيلة عبد الجبار موزان، في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” المخصصات بنسبة 30% من الراتب الاسمي جاءت استنادا الى كتاب الدائرة الادارية والمالية المرقم […]

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