كربلاء تحتضن أول قداس مسيحي باقدم كنيسة في الشرق الأوسط

2019/05/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء المقدسة

تحتضن محافظة كربلاء المقدسة، خلال العام الحالي، قداساً مسيحياً في “كنيسة الأقيصر” أقدم كنيسة في عموم الشرق الأوسط. وقــال قـائـمـمـقـام قـضـاء عـين التمر،

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