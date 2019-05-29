2019/05/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار

كشف مصدر محلي، عن تنامي ظاهرة الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في ألاسواق المحلية بمحافظة ذي قار.





وقال المصدر في حديث ل"العهد

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