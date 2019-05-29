2019/05/29 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس المنبر العراقي اياد علاوي عن ذهابه الى أربيل ولقائه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بطلب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال علاوي ان عبد المهدي أكد له وجود مشاكل مع مسعود البارزاني ومنها قضية تصدير النفط، مؤكداً وجود اتفاق يتضمن ان يبعث وفد رسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك للجلوس مع حكومة الإقليم.

وأضاف، أن البارزاني أبدى استعداده لحضور الاجتماعات السياسية، مشيرا الى أن البارزاني قال: كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق وكل امكانياته ستكون في خدمة الحكومة العراقية.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: ذهبت إلى أربيل بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: ذهبت إلى أربيل بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).