2019/05/29 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني يعلن عن موقف جديد للحرائق منذ 21 يوما في عموم العراق

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن موقف جديد للحرائق منذ 21 يوما في عموم العراق.

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ 8 آيار الجاري لغاية أمس الثلاثاء تضمن 155 حادثاً".





وأوضحت المديرية أن "المساحات المحترقة بلغت 7814 دونما، فيما بلغت المساحات المنقذة 135700 دونم".

وكانت حرائق كبيرة، ألتهمت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، ولم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها حتى الآن.

وأتت النيران على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.

وتؤكد وزارة الزراعة أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا "ممنهجة" وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.

فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء ان "حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها اعمالا عدوانية بل اغلبها بسبب بعض الخلافات وبسبب ارتفاع درجات الحرارة" مشيراً الى ان "الكميات التي احترقت ليست بالكبيرة جدا، وهذا يحصل غالبا وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة وهي معدلات متواضعة مقارنة بالدول الاخرى".

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