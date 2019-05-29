ضبط موظفين متلبسين بتزوير تقارير طبية في صحة الأنبار

2019/05/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة صحَّة الأنبار، مُتلبِّسين بتزوير تقارير طبيَّةٍ مقابل الحصول على مبالغ ماليَّةٍ.الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة الأنبار من ضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم […]

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