تصديق أقوال متهم بحوزته 4 قطع أثرية

2019/05/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أقوال متهما ضبطت بحوزته 4 قطع أثرية.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الرصافة وبناء على معلومات استخباراتية اشرف على استدراج متهم من […]

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