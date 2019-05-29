ريال مدريد ينجز صفقة هازارد لمدة 4 اعوام

2019/05/29 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق نادي تشيلسي على انتقال البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن الصفقة انتهت بالفعل، ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنجي مقابل 115 مليون إسترليني.وأشارت إلى أنَّ تشيلسي سيحصل على 100 مليون إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.وأفادت الصحيفة

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