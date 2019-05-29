اخماد حريق اندلع داخل معمل ومخزن للاحذية وسط بغداد

2019/05/29 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل معمل ومخزن “علاء حداد” وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فرقها تمكنت وبوقت قياسي من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل معمل ومخزن علاء حداد في منطقة الشورجة قرب شارع الرشيد ببغداد”.واضاف البيان أن “رجال الاطفاء تمكنوا من […]

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