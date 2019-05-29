العدل: منح موظفي دائرة التسجيل العقاري مخصصات الخطورة المهنية والقانونية

2019/05/29 | 11:18

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بغاد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، الاربعاء 29 ايار 2019، عن حصول الموافقة بمنح موظفي مديريات التسجيل العقاري في ب...





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