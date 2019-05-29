2019/05/29 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأربعا، عن ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة صحَّة الأنبار، مُتلبِّسين بتزوير تقارير طبيَّةٍ مقابل الحصول على مبالغ ماليَّةٍ.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود، مُبيِّنةً إقدامهم على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن ضبط 3 موظفين متلبسين بتزوير تقارير طبية في صحة الأنبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط 3 موظفين متلبسين بتزوير تقارير طبية في صحة الأنبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط 3 موظفين متلبسين بتزوير تقارير طبية في صحة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).