إيران تعلن موقفها من إنتخاب بارزاني ووحدة الإقليم

2019/05/29 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إيران عن موقفها من انتخاب برلمان اقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم.

وقال القنصل العام الإيراني في محافظة السليمانية، سعدالله مسعوديان، أن انتخاب بارزاني في تصريح صحفي "الشخصية البارزة والقوية لرئاسة الإقليم حدث هام سيضيء طريق تحسين العلاقات بين إيران وإقليم كردستان".وبين، أن "انتخاب رئيس إقليم كردستان حدث هام، وأجد من الضروري أن أهنئ شعب كردستان بانتخاب شخصية بارزة وقوية مثل نيجيرفان البارزاني للمنصب".وأضاف مسعوديان: "لا شك أن انتخاب البارزاني سيضيء الطريق لتحسين العلاقات بين إيران وإقليم كردستان وأرجو أن نشهد في أسرع وقت أن الأولوية في عمل الرئيس المنتخب للإقليم هي لتشكيل حكومة مستقرة ومتابعة برامج الرفاه وتطوير إقليم كردستان".وعن عدم مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس إقليم كردستان، قال مسعوديان: "أعتقد أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لم تصوت سلباً بل امتنعت عن المشاركة في التصويت، وقد يكون ذلك نتيجة لسوء تفاهم بين حزبين رئيسين في إقليم كردستان وهو سوء تفاهم موقت".وعن رأي إيران في وحدة إقليم كردستان، قال القنصل العام الإيراني في السليمانية: "لو أن إيران أرادت إدارتين في إقليم كردستان لما تدخلت لحل المشاكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لا شك أن هذه الفكرة ليست صحيحة، فمادام إقليم كردستان موحداً ستدار محافظاته في إطار نظرة واحدة وتحت سلطة حكومة واحدة ولا شك أن هذا أفضل لجمهورية إيران الإسلامية".كما قال مسعوديان إن رئيس إقليم كردستان هو رئيس محافظات السليمانية، أربيل، دهوك وحلبجة، والتجارب السابقة لنيجيرفان بارزاني تبين أنه لا يميز بين هذه المحافظات".انتهى

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