تعرف على ضوابط منح قروض 50 مليون دينار من مصرف الرافدين

2019/05/29 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن مصرف الرافدين، التعليمات الخاصة بمنح قروض بقيمة 50 مليون دينار لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وذكر بيان للمصرف، اليوم الاربعاء، أن "الحد الاعلى لمبلغ القرض ( 50 ) مليون دينار بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض ( رهناً تأمينياً ) من الدرجة الاولى لصالح مصرفنا كضما...

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