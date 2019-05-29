2019/05/29 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اغتال مسلحون، فجر اليوم الأربعاء، الشيخ محمد خرسند، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران.وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا) إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين قاموا بطعن محمد خرسند بسكين أمام منزله، ليتوفى على الفور نتيجة لشدة الإصابات”.وقالت مصادر لموقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال ممثل خامنئي جنوبي ايران وكالة خطوة برس.

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