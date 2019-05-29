وزارة العدل: منح موظفي مديريات التسجيل العقاري مخصصات خطورة مهنية بنسبة 30% من الراتب الأسمي

2019/05/29 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل، عن حصول الموافقة بمنح موظفي مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات مخصصات خطورة مهنية بنسبة 30% من الراتب الأسمي.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري فضيلة عبد الجبار موزان، في بيان للوزارة ان "هذه المخصصات جاءت استنادا الى كتاب الدائرة الادارية والمالية المرقم 2224 في تاريخ 12 آيار الجاري، واحكام المادة 13 من قانون موظفي القطاع العام رقم 22 لسنة 2008".

وأضافت "تقرر تعديل نسبة بقية المخصصات القانونية/ الحاسبة الممنوحة لموظفي دائرة التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات من 20% الى 30% من الراتب الاسمي على ان لا يتم الجمع بين المخصصات المذكورة مع مخصصات الخطورة المهنية".

وأشارت الى ان "الموافقة تضمنت منح المهندسين العاملين في ديوان دائرة التسجيل العقاري والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات مخصصات خطورة مهنية بنسبة 20%، على ان ينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ 1 آيار 2019".

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