رئيس الوزراء يعد بمناقشة طلبات مهمة لمحافظة كربلاء في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

2019/05/29 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بمناقشة طلبات مهمة لمحافظة كربلاء في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وذكر لمكتب النائب عن كربلاء حسين اليساري ان اليساري ألتقى بحضور وفد رسمي يمثل العتبة الحسينية المقدسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وخلال اللقاء بحث النائب اليساري عدة نقاط تخص الواقع الخدمي لمحافظة كربلاء المقدسة وماهي سبل النهوض بها حيث قدم اليساري طلبات أهالي المحافظة التي تخص الواقع الخدمي والتعليمي والصحي كما تمت مناقشة ملف الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظة".

كما أكد اليساري أن "تجهيز المحافظة من الكهرباء لا يلبي الطموح خاصة وأن محافظة كربلاء في تزايد سكاني مستمر ولاهميتها وقدرتها يحتاج زيادة في تجهيز الطاقة الكهربائية".

وتابع انه "تم طرح أغلب المشاكل والمعوقات التي تعترض إكمال الكثير من المشاريع الخدمية في المحافظه و وحداتها الاداريه بالاضافه الى ان التخصيصات الماليه القليلة والتي لا تتناسب وحجم النقص الحاصل في المحافظه .



كما تم طرح معوقات النهوض بالقطاع الزراعي وضرورة مكافحة الأفات النخيل وأيجاد ألية مناسبة لتسويق التمور خاصة لعام 2018 لأنتعاش الواقع الزراعي لما له الأثر الكبير في الاقتصاد العراقي".

وعلى هامش اللقاء قدم اليساري بطلب إلى رئيس الوزراء يلزم وزير الداخلية بفتح باب التعيين وسد النقص الكبير في عدد منتسبي الشرطة والأجهزة الأخرى لتوفير الأمن والأمان للمحافظة.

وأضاف اليساري أن "ملف التعيينات ملف مهم جدا وتوفير فرص عمل للشباب وإعادة منح الأموال لغرض افتتاح المشاريع الصغيرة التي من شأنها أن توفر مصدر معيشي للعديد من الشباب ناهيك عن تقوية اقتصاد السوق ويعتبر هو الملف الأبرز الذي يجب العمل عليه لا وأن محافظة كربلاء تعد من المدن العراقيه الأوائل في عدد ونسب الشباب والخريجين فيها".

كما تم إيصال وثيقة توضح مساندة المرجعية الدينية موقعة من قبل شيوخ العراق للتعايش السلمي.

من جهته أكد عبد المهدي بحسب بيان مكتب اليساري ان "هذا النوع من اللقاءات المتواصلة مع النواب والمسؤولين في محافظاتنا مفيد جداً ويسهم في حل الكثير من المشاكل وأننا جادون بالعمل على هذه المطالب والتي هي تعتبر من حقوق المواطن وسيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

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