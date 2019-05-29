بالجدول.. البصرة سادساً ضمن المدن الاعلى درجات حرارة في العالم

2019/05/29 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت احدى المناطق بمحافظة البصرة المرتبة السادسة الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم خلال 24 ساعة الماضية، حسب احدى المحطات العالمية المعنية بالانواء الجوية.ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة، والتي بينت ان مدينة الحسين بمحافظة البصرة احتلت المرتبة السادسة من اصل 15 مدينة مدرجة بالجدول احتلت مراكز الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم".وبين الجدول ان مدينة كيب سانت فرانسيس في جنوب افريقيا احتلت المرتبة الاولى باعلى درجات الحرارة بالعالم حيث سجلت درجات الحرارة العظمى فيها 56.8 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية مدينة مطربة في الكويت بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الثالثة شاندرابور الهندية بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الرابعة مدينة يعقوب اباد في باكستان بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تشاركها مدينة ناجبور سونجون في الهند بنفس درجة حرارة.

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