نائب يوضح طرق دخول البضائع والاسلحة الاسرائيلية إلى العراق

2019/05/29 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضح النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأربعاء، طرق ومسارات دخول البضائع والاسلحة الاسرائيلية إلى العراق، مشيرا إلى أن بغداد لا تملك اي نفوذ على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دخول البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق المحلية تأتي عبر المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وعن طريق الحدود الغربية”, […]

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