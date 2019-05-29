السفارة الامريكية لنيجيرفان بارزاني : نتطلع لمواصلة عملنا وتعاوننا

2019/05/29 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في العراق نيجيرفان بارزاني لانتخابه رئيساً لاقليم كردستان .وذكرت السفارة الامريكية في بيان على موقعها انها ” تتقدم باجمل التهاني والتبريكات لنيجيرفان بارزاني لانتخابه رئيساً لاقليم كردستان “.وتابعت ” نتطلع قدماً إلى مواصلة عملنا وتعاوننا معاً من خلال منصبه الجديد خلال السنوات الأربع القادمة”.وكان برلمان اقليم كردستان […]

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