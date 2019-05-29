تراجع أسعار النفط بفعل تغلب مخاوف الحرب التجارية على اضطرابات الإمدادات‎

2019/05/29 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن

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