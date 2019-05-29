صلاح: أحلم بتسجيل هدف الفوز بدوري الأبطال

2019/05/29 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوق محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى لعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، ليساعد فريقه ليفربول على تجاوز

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