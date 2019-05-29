أحمد السعدني ينشر فيديو ويقول: بسبب هذا السؤال خسرت أصدقائي!

2019/05/29 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ بداية إذاعة حلقات مسلسل “زي الشمس”، لا يشغل بال الجمهور سوى سؤال واحد، وهو من قاتل “فريدة” التي تجسد دورها ريهام عبد الغفور.

أصابع الاتهام تشير إلى “عمر” الذي يجسد دوره أحمد السعدني، وأغلب المتابعين للمسلسل يتناقشون حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتكهنون بأن هذه ستكون النهاية.

وكشف السعدني أنه يتم سؤاله كثيراً: “من قاتل”فريدة”؟ لدرجة أنه بدأ يخسر بعضاً من أصدقائه بسبب عدم إجابته على هذا السؤال.

وأعاد النجم المصري أخيراً نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” مع الاعلامية أني علي التي راحت تكرر عليه السؤال نفسه، ورفض الرد عليها واكتفى بالقول “احذري من؟”.

يذكر أن مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.

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