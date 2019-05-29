2019/05/29 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد اليوم الأربعاء عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع الرؤساء والملوك غرب بغداد.وقال بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بلدية المنصور قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع (الرؤساء والملوك) المسمى شعبياً (بشارع السفارة الليبية) بالكامل”.وأضاف البيان أن “الشارع مغلق منذ سنة 2004 وجرى فتحه بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة العاصمة تفتح “شارع الرؤساء والملوك” وكالة خطوة برس.

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