الرئيس الايراني: طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها

2019/05/29 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء، ان طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي.

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