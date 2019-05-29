تزيين 100 موقع ببغداد بمناسبة عيد الفطر المبارك

2019/05/29 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، المباشرة بنصب نشرات الزينة في أكثر من (100) موقع بالعاصمة وتهيئة الحدائق والمتنزهات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .

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