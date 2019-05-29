8 نصائح ضرورية لنوم هادئ في الصيف

2019/05/29 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات النوم في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحراراة، وتغير مواعيد الذهاب للفراش بسبب العطلات الصيفية، لكن الصيف قد يفيد في علاج اضطرابات النوم.

ويستعرض “الكونسلتو” في هذا التقرير عدد من النصائح للحصول على نوم أفضل في الصيف، وذك وفقًا لموقع “Health”.

1- الحرص على التعرض للضوء صباحًاينصح الدكتور عمر برشتين أستاذ الرعاية الحرجة في مستشفى “ماونت سينا” في الولايات المتحدة، بالتعرض لضوء الشمس في الصباح، مضيفًا أن هذا يساهم في تحسين وظائف الجسم الحيوية، ويساعد في علاج اضطرابات النوم في الصيف.

ويوضح “برشتين” أن المراهقين يفضلون السهر في الصيف، لكن الدراسات العلمية أثبتت أن التعرض للضوء صباحًا يؤدي إلى شعورهم بالنعاس في وقت مبكر من الليل، وبالتالي يساهم في علاج مشكلات النوم لديهم.

2- تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونيةينصح الخبراء بتقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية مثل الموبايل والكمبيوتر والتلفزيون، لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا، والحفاظ على مسافة مناسبة بينك وبين الشاشة أثناء مشاهدة التلفزيون، للحصول على نوم أفضل.

3- تحديد موعد الذهاب إلى الفراشيوصي الأطباء المتخصصين في علاج مشكلات النوم، بتحديد موعد ثابت للذهاب للفراش يوميًا، إذ أن تلك الخطوة من شأنها أن تساهم في حصول الإنسان على قدر كافي من النوم.

ويوضح الأطباء أن العديد من الأشخاص يغيرون مواعيد نومهم في الصيف، بسبب العطلات، ويفضلون السهر لوقت متأخر، والنوم بعدها، مؤكدين أن تلك الخطوة تؤدي إلى اختلال الساعة البيولوجية المسئولة عن ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ.

4- ابتعد عن تناول المشروبات الكحولية والكافيين في المساءينصح المتخصصون بالابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية، والمشروبات المحتوية على الكافيين “الشاي والقهوة”، في المساء، أو خلال ساعات الليل، لأن هذا الفعل يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالأرق.

كما يشدد الأطباء على تناول وجبة عشاء خفيفة، لأن تناول الطعام بكثرة في الليل يجعل الإنسان يشعر بالثقل وبالتالي يواجه مشكلات في النوم.

5- ابق منتعشًاتعتبر أجهزة التكييف، والمراوح من الطقوس المرتبطة بفصل الصيف، ويؤكد الخبراء أن التحكم في أجواء الغرفة يمكن أن يساهم في تحسين النوم، لذا احرص على ضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة، وإن لم تكن تمتلك واحدًا فاستخدم المروحة لتوزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة.

6- لاتضع الغطاء على قدمكينصح الدكتور عمر برشتين بارتداء الملابس الخفيفة، وبخاصة القطنية أو الملابس الرياضية أثناء النوم، للحصول على نوم مريح.

بينما كشفت مؤسسة ناشيونال سليب الأمريكية، أن ترك أحد القدمين أو كلاهما بدون غطاء يساهم في وصول الجسم إلى درجة حرارة مثالية، أثناء النوم.

7- اغتسل قبل الذهاب للفراشيقول الأطباء إن الاغتسال قبل الذهاب للفراش، يساهم في إزالة آثار العرق وغيره من المواد التي تتراكم على الجسد خلال الأيام الحارة، كما يساهم في الاسترخاء الذي يساعد على النوم.

8- لا تشرب كميات كبيرة من الماء ليلاًبسبب درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، يتناول البشر كميات كبيرة من الماء، لكن الخبراء ينصحون بتقليل كميات المياه المتناولة خلال الليل، لأنها قد تقلق نومك، وتضطرك للذهاب للمرحاض.

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