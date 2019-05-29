بالصورة.. وفاة عامل عراقي وإصابة شقيقه خلال تنفيذ شركة لبنانية مشروعاً في البصرة

2019/05/29 | 12:20

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن قائممقام شط العرب، حيدر العبادي، الأربعاء (29 أيار 2019)، وفاة عامل عراقي، واصابه شقيقه، خل...





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