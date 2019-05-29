قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية فلسطينيين من ساحات الأقصى

2019/05/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية فلسطينيين من ساحات المسجد الاقصى المبارك.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن شهود عيان قولهم: إن شرطة الاحتلال لاحقت الفتية واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة السبب.ومن جهة ثانية، اغلقت الشرطة الصهيونية باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح.وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا أوضحت فيه بأن باب المغاربة […]

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