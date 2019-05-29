2019/05/29 | 12:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية فلسطينيين من ساحات المسجد الاقصى المبارك.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن شهود عيان قولهم: إن شرطة الاحتلال لاحقت الفتية واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة السبب.
ومن جهة ثانية، اغلقت الشرطة الصهيونية باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح.
وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا أوضحت فيه بأن باب المغاربة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية فلسطينيين من ساحات الأقصى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية فلسطينيين من ساحات المسجد الاقصى المبارك.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن شهود عيان قولهم: إن شرطة الاحتلال لاحقت الفتية واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، دون معرفة السبب.
ومن جهة ثانية، اغلقت الشرطة الصهيونية باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح.
وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا أوضحت فيه بأن باب المغاربة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية فلسطينيين من ساحات الأقصى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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