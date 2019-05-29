“هواوي” ترفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية

2019/05/29 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفعت شركة “هواوي” الصينية، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.ونقلت شبكة “سي إن إن” عن بيان وزعته الشركة الصينية، اليوم، إن “هواوي” تعتزم تقديم طلب لاستخدام التدابير والإجراءات القضائية المبسطة، خلال النظر في القضية، […]

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