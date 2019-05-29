هكذا يتجسس عليك “آيفون” أثناء النوم

2019/05/29 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن عددا من التطبيقات ذات الرواج الكبير على نظام تشغيل هواتف آيفون “آي أو أس” تجمع معلومات عن المستخدمين من دون علهم.وأجرت الصحيفة تجربة وضعت فيها برنامج مراقبة على هاتف آيفون، لتكتشف نتيجة مخيفة هي أن 5400 برنامج متتبع “app trackers”، موجودة في التطبيقات المثبتة

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