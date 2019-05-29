القوات الامنية تعتقل متهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في بغداد

2019/05/29 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في مناطق: الدورة، وحي الجامعة، والسعيدات جنوبي بغداد”.وأضافت أنه “تم اعتقال متهم بالتهديد في

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