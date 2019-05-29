2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان شابا اقدم على الانتحار في محل عمله.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، انه في الساعة (30:6) من صباح اليوم تم ابلاغ قوات الشرطة بوقوع حادث انتحار في معمل صناعة "الكونكريت" في اربيل .

واوضح البيان انه بعد وصول شرطة مكافحة الجريمة قسم القتل الى مكان الحادث تبين ان الشاب المدعو (ديار سردار صباح) البالغ من العمر 19 عاما ويعمل حارسا في المعمل قد انتحر.

واضاف البيان انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفُتح ملف تحقيق بالحادث، من دون الاشارة الى كيفية الانتحار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب لم يتجاوز العشرين من العمر ينتحر في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب لم يتجاوز العشرين من العمر ينتحر في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).