وكالة الأنباء القطرية: عبد المهدي يزور الدوحة اليوم

2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من المقرر أن يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل عبد المهدي في الديوان الأميري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يجريرها عبد المهدي في دول المنطقة لبحث العلاقات وسبل تطوير التعاون بمختلف المجالات فضلا عن مناقشة تداعيات التوتر والصراع في المنطقة.

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