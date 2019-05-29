السوداني: البرلمان سيكمل إجراءات قانون التجاوزات السكنية بعد العيد

2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي محمد شياع السوداني، الأربعاء، ان الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك.وقال السوداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “القانون كان قد قدمه مجلس الــوزراء وهو من مشاريع القوانين التي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري الذي أقر في […]

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