فيس بوك وتويتر يغلقان حسابات إيرانية وهمية تعمل على تضليل الرأي العام

2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلق موقعا فيس بوك وتويتر حسابات استخدمت في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام عبر انتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين وغيرهم.

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