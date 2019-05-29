ضبط ثلاثة موظفين بصحة الأنبار متلبسين بتزوير تقارير طبية مقابل مبالغ مالية

2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة صحَّة الأنبار، مُتلبِّسين بتزوير تقارير طبيَّةٍ مقابل الحصول على مبالغ ماليَّةٍ.

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