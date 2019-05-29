الجيش اليمني: مقتل 32 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات بالضالع

2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني، مقتل 32 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.

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